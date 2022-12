17 graden, dus rukken de ijskarren van Foubert IJs uit op oudejaar in Oost-Vlaanderen

De ijskarren van Foubert IJs rukken op 31 december nog een laatste keer uit in Lokeren en Sint-Niklaas. “Het initiatief is een mooie afsluiter van 2022”, vertelt zaakvoerder Jan Foubert.

Wat begon als een gimmick op sociale media werd op 31 december toch werkelijkheid. “Met het warme weer in het vooruitzicht lanceerden we een poll op sociale media of we op de laatste dag van het jaar onze ijskarren zouden uitsturen”, vertelt Jan Foubert.

Het resultaat van de poll was overduidelijk. “Onze klanten waren laaiend enthousiast. Meer dan 90 procent van hen had wel zin in een ijsje met eindejaar”, vertelt operationeel manager Ilke Van Gucht. “We trommelden last minute nog twee enthousiaste jobstudenten op. Zij maakten de inwoners van Lokeren en Sint-Niklaas nog een laatste keer in 2022 gelukkig met een ijsje. Het is ook voor ons als team een mooie afsluiter van het jaar.”

Het initiatief was ook voor het team van Foubert IJs een mooie afsluiter van het jaar. — © pvs

Het begon als een uit de hand gelopen grap, maar de verkoop was verbazend goed. “De klanten waren verrast maar heel enthousiast om nog een laatste keer in 2022 van een ijsje te genieten”, vertelt ijswagen-bestuurder Aaron. P V H