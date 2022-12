Thibau Nys wil knallen voor eigen volk, op parcours dat hij een beetje haat: “Stiekem hoop ik op top vijf”

Het nieuwe sportjaar wordt op 1 januari traditioneel op gang geschoten met de GP Sven Nys, de derde manche van de X²O Badkamers Trofee. Strijdt er op de eerste dag van 2023 voor het eerst in zeven jaar ook een Nys mee voor de ereplaatsen? Thibau Nys is erop gebrand om zich in de kijker te rijden. “Ik ga met een goed gevoel het nieuwe jaar in”, klinkt het.

Het is een seizoen van hoogtes en laagtes voor Thibau Nys. De 20-jarige veldrijder begon sterk met een aantal toptienplaatsen bij de profs en zilver op het EK voor beloften. Problemen met de rug zorgden daarna voor een dip. In de sterk bezette wedstrijden in Mol (6e) en Gavere (7e) heeft de renner van Baloise Trek Lions opnieuw de rug gerecht.

“Ik ben met een goed gevoel aan de eindejaarsperiode begonnen”, vertelt Nys. “De resultaten waren goed, de problemen met de rug zijn onder controle. Bovendien heb ik het gevoel dat ik nog beter kan en perfect op schema lig om het crossseizoen op een mooie manier af te sluiten.”

Nys verwacht niet dat de rugproblemen opnieuw de kop zullen opsteken. “Je hebt geen garantie, maar ik heb de oefeningen om mijn rugspieren te versterken terug opgepikt. In het begin van het seizoen heb ik die verwaarloosd. Als je niets voelt, denk je dat het los zal lopen. Niet dus. Conditioneel heb ik nooit een achterstand opgelopen, alleen was het onmogelijk om de rug tijdens een wedstrijd 20-25 minuten aan volle intensiteit te belasten.”

© BELGA

Top vijf

Twee jaar geleden reed Nys in Baal al tussen de profs, door corona werd de beloftenwedstrijd toen afgelast. “Zondag zal ik mij in deze wedstrijd voor de eerste keer écht met de profs kunnen meten. Ik heb al bewezen dat ik top tien waard ben, dat wil ik nu bevestigen. Stiekem hoop ik op top vijf, dat zou heel mooi zijn. Een podiumplaats? Misschien is dat mogelijk, maar die druk wil ik mezelf nog niet opleggen.”

Voor eigen volk – papa Sven won hier 12 keer, Thibau was bij de jeugd drie keer de sterkste – start Nys met veel vertrouwen. “Het is een parcours dat mij goed ligt, al zal je mij hier tijdens het jaar niet vaak vinden. Meer zelfs: ik haat het om hier te trainen, zeker in de zomer. Tijdens de winter is het iets leuker. Ook al is er veel modder, het blijft een technisch parcours dat goed berijdbaar is. Daar hou ik wel van.”

Secondenspel

Na twee manches van de X²O Badkamers Trofee voeren Eli Iserbyt en Denise Betsema de klassementen aan. Iserbyt heeft een voorsprong van vier seconden op Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout volgt op 1:32. Ook in de Trimetal Rookie Trophy (U23) speelt er zich een secondenspel af. Victor Van de Putte leidt de dans voor Joran Wyseure (op 00:05) en Jente Michels (00:36).

De voorsprong van Betsema in de Soudal Ladies Trophy is comfortabeler. De Nederlandse telt een voorsprong van 3:58 op Fem van Empel, Aniek van Alphen (4:02) volgt al op meer dan vier minuten.

Programma

9u50 – Junioren Vrouwen

11u00 – Junioren Mannen

12u15 – U23 Mannen

13u45 – Elite Vrouwen

15u00 – Elite Mannen