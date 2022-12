Warmste oudejaarsdag ooit in Limburg: kwik klimt op tot 17,7 graden

Nooit was het op oudejaarsdag zo warm in Limburg. In Neeroeteren klom het kwik deze middag naar liefst 17,7 graden. Ook de rest van de avond blijft het nog zacht. “Rond middernacht zal het nog ruim boven 10 graden zijn”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens.

Wie op oudejaarsdag nog een frisse neus wil halen, zal zijn handschoenen, muts en dikke jas in de kast mogen laten liggen. Het is vandaag immers extreem warm voor de tijd van het jaar. Om 12 uur deze middag bereikte het kwik zijn piek en werd zelfs de warmste temperatuur ooit gemeten op oudejaarsdag in Limburg. Dat warmterecord is voor Neeroeteren waar de temperatuur deze middag klom naar liefst 17,7 graden.

“Dit is de warmste temperatuur ooit gemeten in Limburg op oudejaarsdag”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens. “Al hebben we voor Limburg geen betrouwbare meetgegevens tot in een ver verleden.” Ook op andere plaatsen in Limburg ging het kwik boven 17 graden. Volgens gegevens van het KMI was het in Diepenbeek deze middag (12u) 17,4 graden. Ondertussen zijn de temperaturen lichtjes aan het dalen en is het nog ruim 16 graden.

Rukwinden

“Rond middernacht zal het nog ruim boven 10 graden zijn”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens. “Op de meeste plaatsen blijft het vanavond droog in Limburg. De wind blijft wel nog altijd stevig waaien met rukwinden tot om en bij 50 km per uur. In de loop van de nacht kan er vanuit het westen regionaal wat regen gaan vallen, maar geen grote hoeveelheden. Hoe meer naar het oosten hoe groter de kans dat het droog blijft.”