Rik Van Slycke gaat aan de slag als sportdirecteur bij Alpecin-Deceuninck: “Hoop met mijn ervaring mijn steentje bij te dragen”

Van Slycke kreeg eerder dit jaar te horen dat er bij Quick Step-Alpha Vinyl geen contractverlenging zat aan te komen als sportdirecteur en hij dus geen functie meer kreeg binnen het nieuwe Soudal-Quick Step in 2023.

De Oost-Vlaming wordt volgend jaar zestig en zou daarom niet meer passen binnen de verjongingsstrategie van het ploegleidersbestand. Van Slycke was sinds 2001 verbonden geweest aan de verschillende teams van Patrick Lefevere.

Maar lang heeft de Van Slycke dus niet zonder team gezeten. Hij maakt nu de overstap naar Alpecin-Deceuninck. “Ik ben zeer verheugd en tegelijkertijd vereerd om ook in 2023 deel uit te maken van een WorldTeam”, vertelt Van Slycke. “Alpecin-Deceuninck is een team dat zijn strepen al verdiend heeft maar nog volop in ontwikkeling is. Met mijn jarenlange ervaring op het hoogste niveau hoop ik mijn steentje bij te dragen.”