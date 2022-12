Vuurwerk ook in Amsterdam en Rotterdam afgelast

In heel Nederland overleggen gemeentes en organisaties over het al dan niet plaatsvinden van de vuurwerkshows. Een aantal gemeenten gingen over tot annuleringen. De show op de Amsterdamse A’Dam Toren is verplaatst naar 2 januari. In Hilversum zijn twee vuurwerkshows afgelast en in Apeldoorn gaat een drone- en lasershow niet door.

Later viel ook de beslissing om het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam af te gelasten wegens het weer. Ook de vuurwerkshows op twee andere plaatsen in de gemeente, Hoek van Holland en Nesselande, zijn afgelast.