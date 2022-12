Een helse achtervolging over het fietspad en de klap van Will Smith: de meest spraakmakende video’s van 2022

Ook in 2022 haalden we massaal onze smartphone boven om video’s te maken. Gaande van absurde taferelen tot enorme drama’s in binnen- en buitenland: vele nieuwsfeiten gingen gepaard met bewegende beelden. Onze videoredactie stelde een top tien samen met de meest spraakmakende video’s van het afgelopen jaar.

1. Prinses Claire verliest haar geduld met Laurent tijdens defilé

Prins Laurent en het defilé op de nationale feestdag : het is al jaren een combinatie die controverse uitlokt. Ook dit jaar was het van dat. Toen de prins zich ongedisciplineerd toonde tijdens de militaire parade, probeerde prinses Claire zich niet uit het lood te slaan. Dat leek haar aardig te lukken… op één moment na.

2. Stormen Eunice en Franklin trekken over Vlaanderen

Afgelopen winter werd ons land geteisterd door enkele zware stormen. Corrie, Dudley, maar vooral Eunice en Franklin sloegen genadeloos toe. Bomen, omheiningen en elektriciteitspalen werden losgerukt, maar ook appartementsblokken en woningen bleven niet ongeschonden door het natuurgeweld. De doortocht van storm Eunice kostte aan twee mensen het leven.

3. Oscars overschaduwd door incident op podium: Will Smith geeft presentator Chris Rock ferme klap na grap over zijn vrouw

Hét moment dat de Oscars dit jaar domineerde. Het incident begon met een grap van Chris Rock die zei dat hij niet kon wachten om Jada Pinkett Smith, de echtgenote van de acteur, bezig te zien in een sequel van ‘G.I.Jane’, een toespeling op het haarverlies van de actrice. Zij lijdt aan alopecia, een medische aandoening waardoor het haar uitvalt. De grap viel bijzonder slecht bij het echtpaar, waarna Will Smith het podium op wandelde en Rock onmiddellijk een klap verkocht. De acteur is de komende tien jaar niet meer welkom op de Oscars.

4. Liliane Saint-Pierre laat zich niet wegsturen door Aster Nzeyimana: “Normaal maak ik mij niet snel kwaad, maar...”

Een vurig moment op de Antwerp Pride Opening Night. Liliane Saint-Pierre kreeg tijdens haar optreden via een oortje en presentator Aster Nzeyimana te horen dat haar tijd erop zat. Maar dat was niet naar de zin van de artieste, die het podium weigerde te verlaten. “Nee, nee, nee. Ik ga niet weg zonder mijne ‘Soldiers of love’”, waarna Aster in de coulissen verdween en de zangeres haar optreden weer aanvatte.

5. Helse politie-achtervolging op fietspad van Hasseltweg: “Voor winkeldiefstal”

De politie van de zone LRH ging in december kilometerslang in de achtervolging… op een fietspad. Ze achtervolgden een bromfietser, en werden daarbij gefilmd door een passant.“Die scooterrijder is geflipt. Ze (de politie) rijden nu al tien minuten achter hem aan en krijgen hem maar niet gevangen.”, klinkt het op de video.

6. Rusland valt Oekraïne binnen

Geen nieuwsfeit dat de wereld zo veranderde als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Na een maandenlange dreiging viel Rusland op 24 februari Oekraïne binnen. Intussen zijn er aan beide kanten al duizenden doden gevallen, onder wie vele burgerslachtoffers. Over de hele wereld werd de Russische invasie streng veroordeeld met bijbehorende sancties. Al lijkt een einde van het conflict niet meteen in zicht.

7. Kevin De Bruyne deelt pastarecept, maar fans hebben maar oog voor één iets: “Hoe kan hij zo leven?”

Op het WK voetbal was hij een schim van zichzelf, maar op sociale media is Kevin De Bruyne nog steeds enorm populair. Zo ook op Tiktok, waar de speler van Manchester City bijvoorbeeld demonstreerde hoe hij paste kookte voor zijn zoontje Rome en zichzelf. Al was er vooral iets totaal anders dat miljoenen kijkers in vraag stelden.

8. Topondernemer Bart Versluys wordt beroofd van peperduur uurwerk ondanks hevig verzet

Bart Versluys beleefde een 1 april om zeer snel te vergeten. De ondernemer en kunstverzamelaar werd vlakbij zijn bedrijf in Oostende beroofd door twee gemaskerde mannen. Ze gebruikten pepperspray, werkten hem tegen de grond en gingen ervandoor met een peperduur horloge van Richard Mille. Het exemplaar zou 350.000 euro waard zijn. Versluys had een cash beloning uitgeloofd voor de gouden tip die hem naar zijn uurwerk zou leiden, maar tot op heden leverde dat niks op.

9. Limburgers wekken Elvis Presley tot leven in ‘America’s Got Talent’

Het Limburgse bedrijf Metaphysic is vierde geworden in ‘America’s Got Talent’. Nadat ze jurylid Simon Cowell opera lieten zingen via een deepfake video, lieten ze hem in de finale het podium delen met wijlen Elvis Presley.

10. Koning Filip schittert als trainer in promofilmpje Rode Duivels: “Kevin, jij moet daar staan!”

Een voltreffer was het WK voetbal niet voor onze Rode Duivels. Nochtans gaf koning Filip hen voor de start van het toernooi nog wat tactische aanwijzingen. Het mocht niet baten, maar het levert wel een grappig filmpje op.

