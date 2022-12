Poetin in nieuwjaarstoespraak: “Westen gebruikt Oekraïne om Rusland te verzwakken en te verdelen”

© via REUTERS

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat zijn land nooit zou toegeven aan de pogingen van het Westen om Oekraïne te gebruiken als instrument om Rusland te vernietigen.

In een op de Russische staatstelevisie uitgezonden nieuwjaarsvideo zei Poetin dat Rusland in Oekraïne vecht om zijn “moederland” te beschermen en de “ware onafhankelijkheid” van zijn bevolking veilig te stellen. In een negen minuten durende boodschap - de langste nieuwjaarstoespraak van zijn twee decennia durende bewind - beschuldigde Poetin het Westen ervan tegen Rusland te liegen en Moskou te provoceren om een zogenaamde “speciale militaire operatie” in Oekraïne te beginnen.

“Jarenlang hebben westerse elites ons op hypocriete wijze verzekerd van hun vreedzame bedoelingen”, zei hij in een toespraak die werd gefilmd voor Russische militairen in het hoofdkwartier van Ruslands zuidelijke militaire district.

“In feite moedigden zij op alle mogelijke manieren neonazi’s aan die openlijk terrorisme pleegden tegen burgers in de Donbas,” zei Poetin in een ongewoon strijdvaardige nieuwjaarstoespraak, die gewoonlijk gewijd is aan goede wensen voor het komende jaar.

Vrede

Eerder op zaterdag had de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu gezworen dat de overwinning in Oekraïne “onvermijdelijk” was, terwijl hij de heldenmoed prees van de Russische soldaten die aan het front vechten en van degenen die tijdens de 10 maanden durende oorlog waren omgekomen.

“Het Westen loog over vrede”, zei Poetin. “Het bereidde zich voor op agressie ... en nu gebruiken ze Oekraïne en zijn bevolking op cynische wijze om Rusland te verzwakken en te verdelen.”

“Wij hebben dit nooit toegestaan en zullen nooit toestaan dat iemand ons dit aandoet”, citeerden de Russische staatsnieuwsagentschappen Poetin in de clip, die om middernacht in het uiterste oosten van Rusland werd uitgezonden.

Kiev en het Westen verwerpen de beweringen van Moskou over het begin van het conflict en zeggen dat Poetin een ongegronde aanvalsoorlog is begonnen in een poging grondgebied te veroveren en de Oekraïense president Volodimir Zelenski ten val te brengen.