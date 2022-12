Gerwyn Price verontschuldigt zich nadat hij vreemd gezicht trekt op WK Darts: “Ik wilde niemand beledigen”

Gerwyn Price is even in een storm terechtgekomen tijdens het WK Darts. The Iceman trok een vreemd gezicht nadat hij een slechte pijl wierp in zijn achtste finale tegen José de Sousa. Price kreeg al snel kritiek omdat dat gebaar beledigend ervaren kon worden door mensen met een handicap. De ex-wereldkampioen bood intussen wel zijn verontschuldigingen aan.

Het tafereel deed zich voor toen Price in de vijfde set van de wedstrijd aan de beurt kwam. Hij gooide met zijn eerste twee pijlen telkens in de triple 20, maar zijn laatste belandde iets te ver naar links, in de single 5. The Iceman maakte daarop een vreemde gezichtsuitdrukking waarbij hij zijn tong uitstak en zijn handen krom voor zich uit hield. Iets wat door kijkers met een handicap als beledigend ervaren kon worden, zo oordeelden ook Sky Sports en de organiserende bond PDC. (Lees verder onder de Tweet)

De commentatoren van Sky Sports boden tijdens de uitzending al hun verontschuldigingen aan voor het gebaar van Price, die na afloop ook op het matje werd geroepen door de PDC. “Gerwyn is herinnerend aan de standaarden die van hem als professional verwacht worden. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat het om een spontane reactie ging”, zei men bij de organiserende dartsbond.

Excuses

Price bood zelfs inmiddels ook zijn excuses aan. “Hij is ontstemd dat iemand er anders over zou denken en wil zich graag verontschuldigen voor elk ongemak dat hij hiermee mogelijk veroorzaakt heeft”, klonk het bij de PDC.

De Welshman, die in 2021 het WK won, is geen onbeschreven blad. Hij kwam in het verleden al enkele keren op het podium in aanvaring met concurrerende spelers, in de eerste plaats omdat hij vaak uitbundig viert. Wat hem overigens niet populair maakt - Price wordt al een paar jaar tijdens zijn walk-ons voor de wedstrijden frequent uitgefloten door delen van het publiek.