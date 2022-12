Ook Frit Style in Banneuxwijk overgenomen door frietchinees

De bekende frituur Frit Style in Zonhoven was in oktober al overgenomen. Vanaf 1 januari krijgt Frit Style in de Banneuxwijk eveneens frietchinezen achter de toonbank.

Uitbater Bart Veltjen begon 17,5 jaar geleden samen met zijn partner met de frituur in Zonhoven, en opende nadien nog een tweede filiaal in de Hasseltse Banneuxwijk. “Het zijn 17,5 drukke horeca-jaren geweest. Met veel plezier, want we hadden heel leuke klanten. Nu sla ik even een andere weg in, al weet ik zelf nog niet precies wat ik ga doen. Ik trek wel naar Spanje. Misschien dat ik daar wel iets opnieuw begin? Maar eerst even rust, nu.” Kersvers uitbater Gang Ming Ye staat vanaf 2023 achter de frietketel in de Banneuxwijk. “Het blijft voor alle duidelijkheid een frituur, al wil ik toch even bekijken of we misschien enkele Chinese snacks kunnen toevoegen aan het menu. Voor het overige willen we het succes natuurlijk vooral verder zetten.” TR