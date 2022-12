Timo Kielich promoveert vanaf 1 januari 2024 naar WorldTeam Alpecin-Deceuninck

2022 is nog niet ten eind, maar we weten nu al dat onze provincie in 2024 een WorldTour-renner rijker is. Kozenaar Timo Kielich, die Alpecin-Deceuninck drie jaar langer trouw blijft, mag na komend seizoen namelijk de overstap maken van het Development Team naar het WorldTeam.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Kielich al in 2023 de overstap zou maken naar het WorldTeam, maar de ploeg van de broers Roodhooft wilde de Kozenaar niet meteen voor de leeuwen gooien.

“We zijn ervan overtuigd dat Timo de capaciteiten bezit om uit te groeien tot een goede sprintloods. Vanwege de verlengde onbeschikbaarheid van Jonas Rickaert hebben we echter de meer ervaren Ramon Sinkeldam ingelijfd. Als lid van het opleidingsteam zal Kielich een gevarieerd programma afwerken: deels met het WorldTeam, deels met het Development Team. Om nadien zijn definitieve overstap te maken.”

Timo Kielich is in de wolken met zijn contractverlenging. “Ik vat weldra mijn zevende seizoen binnen de Roodhooft-structuur aan en kan daarom stellen dat deze omgeving aanvoelt als mijn thuis. De broers zijn altijd in mij blijven geloven en dit contract betekent voor mij de ideale lancering van mijn wegcarrière. Ik kijk ernaar uit om in de tussentijd veel te leren en deel uit te maken van één van de beste sprinttreintjes in het huidige peloton.”

Door de terugtreding van David van der Poel naar het opleidingsteam en Timo Kielich in de wachtkamer, is er nog één vacante plaats in het WorldTeam van Alpecin-Deceuninck voor 2023. Benieuwd wie die laatste stek zal innemen: het onlangs aantrokken Franse raspaardje Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) of de Duitser Jason Osborne (oud-wereldkampioen eSports en lid van het opleidingsteam).