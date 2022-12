“Energiearmoede” is woord van het jaar bij Onze Taal

Bijna 29 procent van de leden van Onze Taal koos voor energiearmoede, oftewel “het gevolg van de gestegen energieprijzen, die een groot deel van het inkomen van een huishouden opslokken”.

Het woord komt al wat langer voor in het Nederlands en staat sinds 2018 in de Van Dale, maar in het afgelopen jaar is het gebruik ervan sterk toegenomen. “Energiearmoede is een rechttoe rechtaan woord zonder opsmuk, wat goed aansluit bij de betekenis”, klinkt het bij Onze Taal.

Op nummer twee met bijna 23 procent van de stemmen eindigde ‘geitenpaadje’ (“sluipweggetje; onofficiële, geïmproviseerde manier om iets tot stand te brengen of te bereiken; gebruikt ter aanduiding van de pogingen van het kabinet om stikstofuitstoot in bepaalde gevallen toch toe te laten”). En als derde met 13 procent van de stemmen eindige ‘krimpflatie’ (“het verschijnsel dat voedselverpakkingen in supermarkten en elders hetzelfde kosten, maar minder bevatten”).

Andere kanshebbers waren: ‘alscuus’, ‘hongerwapen’, ‘kijkschaamte’, ‘opvangdwang’, ‘plaktivist’, ‘stikstofcrisis’ en ‘trekkerboeren’.