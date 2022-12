Reacties na overlijden: “Benedictus XVI was een slimme theoloog”

Voor de Duitse bondskanselier Olaf Scholz verliest de wereld met Benedictus XVI - die van Duitse afkomst was - een “bepalende figuur” van de katholieke kerk, “een strijdbare persoonlijkheid” en een “slimme theoloog”.

De Franse president Emmanuel Macron prijst de inspanningen van de vroegere paus voor “een meer broederlijke wereld”.

De Britse premier Rishi Sunak zegt triest te zijn bij het overlijden van de “grote theoloog” Benedictus. Zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2010 “was een historisch moment voor zowel katholieken als niet-katholieken in ons land”, zegt hij op Twitter.

Giorgia Meloni, premier van Italië, noemt de voormalige paus dan weer “een reus van geloof en rede” die niet vergeten zal worden.

En de bisschoppen van België zeggen in een mededeling: “We danken de Heer voor zijn liefde voor de Kerk en het volbrengen van zijn opdracht als bisschop van Rome van 2005 tot 2013, in een wereld en een Kerk in volle verandering.”

Kerkjurist Rik Torfs zegt dan weer dat “sommigen zeggen dat aftreden misschien het beste is geweest wat deze paus Benedictus heeft gedaan”. “Het was moedig om na al die eeuwen aan de wereld te tonen dat een paus niet, zoals Jezus, moet doorgaan tot hij erbij neervalt”, klinkt het in De Morgen. “Johannes Paulus II moest temidden zijn kerstboodschap in 1995 opgeven omdat hij niet meer kon. Benedictus had het verstand om het niet zo ver te drijven.”