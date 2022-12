Realityster Tammy Slaton (36) uit ‘1000-lb sisters’ toont spectaculair gewichtsverlies

De 36-jarige tv-ster krijgt van haar volgers heel wat complimentjes op haar uiterlijk nu ze tientallen kilo’s vermagerd is. Maar het verhaal achter haar gewichtsverlies is helemaal niet zo vrolijk. Zoals haar fans weten, draagt Tammy al langer een zuurstoftank met haar mee en krijgt ze via een tube extra zuurstof in haar neus toegediend. Maar sinds begin dit jaar is in haar video’s te zien dat ze ook een tracheostomie heeft. Dat is een opening in de hals die de luchtpijp rechtstreeks verbindt met de buitenwereld.

Die kreeg ze na een coronabesmetting en een longontsteking die ze daardoor opliep. Ze verbleef twee weken in het ziekenhuis, maar herstelde. Toch ging het in november 2021 opnieuw de verkeerde kant op. Ze had een CO-vergiftiging opgelopen en moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. Opnieuw was er sprake van een longontsteking en uiteindelijk werd er gekozen voor de tracheostomie.

Tammy belandde in een zorginstelling om haar verder te begeleiden en ook aan haar gewicht te werken. Maar nadat ze in de wat ze zelf een ‘afkickcentrum voor voedselverslaving’ noemt incheckte, kon ze plots niet meer ademen. Opnieuw werd ze naar het ziekenhuis gebracht en moest ze aan de beademing. De dokters plaatsten haar in een coma. “Ze vertelden ons dat haar longen het hebben opgegeven, en dat haar lichaam ermee ophoudt,” zei haar zus Amanda. Maar Tammy raakte er opnieuw door en ging uiteindelijk terug naar het afkickcentrum. Daar verloor ze ondertussen bijna 50 kilo op dertig dagen tijd en heeft ze ook minder problemen bij het ademen. Sinds enkele dagen is in video’s op haar TikTok-account ook te zien dat ze niet langer een tracheostomie heeft.