Mattias Ekström bezorgt Audi meteen winst in proloog Dakar Rally, Toby Price wint bij de motoren

Mattias Ekström (Audi) heeft zaterdagvoormiddag de 13 km lange proloog in de Dakar bij de wagens gewonnen. De Zweed was één seconde sneller dan Sébastien Loeb die bijgestaan wordt door zijn Belgische navigator Fabian Lurquin (Hunter). Stéphane Peterhansel (Audi) eindigde als derde op 11 seconden. Titelverdediger en wereldkampioen Nasser Al-Attiyah (Toyota) werd vierde.

Audi, de grote favoriet voor de eindzege in de Dakar, heeft meteen toegeslagen in de proloog. Mattias Ekström was de snelste van het pak en bezorgde Audi een eerste etappezege. Tijdens de vorige editie won hij bij zijn debuut één etappe, Audi won er toen vier.

Carlos Sainz (Audi) begon aan zijn Dakar met de zesde tijd en moest 14 seconden toegeven op zijn teammaat. De eerste MINI is die van de Pool Przygonski op de achtste plaats. De Fransman Serradori (Century) begon met een bescheiden 19e plaats. François Béguin (Optimus) navigeerde Pierre Lachaume naar de 22e tijd. Hugues Moilet en Olivier Imschoot (Optimus) openden met de 42e tijd aan hun Dakar.

In de klasse T3 oftewel de prototypes SSV’s was Gutierriez Herrero (Can-Am) de beste. Quintero (Red Bull Off-Road) volgde als tweede op 2 seconden. Vorig jaar won de Amerikaan in totaal 12 etappes. Guillaume de Mevius (OT3) reed de derde tijd op 4 seconden.

Toby Price wint proloog bij de motoren, Jérome Martiny is 37e

Toby Price (KTM) heeft zaterdagochtend de proloog bij de motoren in de Dakar gewonnen. De Australiër was één seconde sneller dan zijn landgenoot Daniel Sanders. De Botswaan Ross Branch (Hero) eindigde als derde op negen seconden, gelijk met de Spanjaard Barreda Bort (Honda) en de Argentijn Benavides (KTM). Jérome Martiny (Husqvarna) reed de 37e tijd en was 37 seconden trager dan Toby Price.

Een heuse uitdaging was de proloog van de 45e Dakar niet. En toch ging één rijder meteen in de fout. In de eerste bocht kwam José Ignacio Cornejo (Honda) zonder erg ten val. Maar hij moet toch al 1:15 goed maken. Dat is een scenario die de zesde in de eindstand bij de motoren van vorig jaar had willen vermijden.

De strijd voor de zege was een nagelbijter met een tijdlang drie rijders in dezelfde seconde. Uiteindelijk haalde Toby Price het met één seconde voorsprong op Daniel Sanders. Op de derde plaats staan drie rijders, allen op negen seconden. Jérome Martiny kwam tijdens de proloog nooit in de problemen en reed de 37e tijd. Aan de binnenkant van zijn linkerhandbeschermer heeft de Belg een foto van zijn twee kinderen gekleefd.

Enkele beelden van de Dakar Rally:

© AFP

© REUTERS

© REUTERS