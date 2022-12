Ismael Bako en Retin Obasohan sluiten Euroleague in 2022 met winst en nederlaag af

Ismael Bako (2 punten, 1 rebound) won met Virtus Bologna na een spannende partij met 92-88 (rust 46-46) van het Turkse Fenerbahce Istanbul. Bij de Italiaanse ploeg was het vooral ex-NBA speler Marco Belinelli (18 punten, 6 op9 shots en 4 op 4 vrijworpen) die de Italiaanse ploeg naar de winst stuwde. Een sterk spelende Retin Obasohan (12 punten, 4 rebounds, 3 assists) verloor met het Franse ASVEL Villeurbanne met 79-91 (rust 49-37) van het Duitse Alba Berlijn.Virtus Bologna staat met een 7 op 16 op een gedeelde elfde plaats. ASVEL Villeurbanne telt 6 op 16 en staat op de veertiende stek.

Van Rossom werkt aan comeback

Sam Van Rossom, de derde Belg in de Euroleague, zag Valencia met 90-79 verliezen van het Italiaanse Milaan. Van Rossom werkt na een operatie aan de knie hard aan zijn comeback. Valencia staat met 6 op 16 mee op een gedeelde elfde plaats. De Euroleague, zeg maar de NBA van Europa, telt achttien ploegen en de top-8 is na 34 speeldagen geplaatst voor de kwartfinales. De kwartfinale is een best-of-five. De Final Four (halve finale, finale en troosting) gaat op 19 en 21 mei 2023 door in het Litouwse Kaunas.