Bisschoppen van België betuigen deelneming na overlijden Benedictus XVI

De bisschoppen van België hebben hun deelneming betuigd na het overlijden van paus emeritus Benedictus XVI. “Wij delen in de rouw na het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI. We danken de Heer voor zijn liefde voor de Kerk en het volbrengen van zijn opdracht als bisschop van Rome van 2005 tot 2013, in een wereld en een Kerk in volle verandering”, aldus de bisschoppen in een verklaring.

In mei 2010 gingen de Belgische bisschoppen op bezoek bij Benedictus XVI, die op dat moment de heersende paus was. De bisschoppen getuigen over “de grote hartelijkheid” die hij hen toen verleende. Verder “gaf hij ook bemoedigende woorden mee voor de priesters, religieuzen, diakens en pastoraal verantwoordelijken, die vaak sterk bevraagd zijn”, klinkt het.

In Vaticaanstad is paus emeritus Benedictus XVI zaterdagochtend overleden. Hij werd 95 jaar. Hij was de 265ste paus van de Katholieke Kerk en de eerste sinds eeuwen die uit zijn ambt terugtrad. De Duitser, geboren als Joseph Ratzinger, was paus van 19 april 2005 tot 28 februari 2013.