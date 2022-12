Geen vuurkunst in Helchteren op oudjaar, vuurwerk in Lommel gaat wel door

Wie hoopte op een spectaculaire vuur(werk)show om de overgang van oud naar nieuw te vieren, is eraan voor de moeite in Houthalen-Helchteren en Hasselt. De wind strooit roet in het eten.

Op advies van de brandweer is de vuurkunst performances op het Sint-Trudoplein in Helchteren afgelast. De vrees is groot dat door de sterke wind de vlammen oncontroleerbaar zullen zijn. Op het programma stond een mix van vuurshots, een vloerpatroon vuurkunst-performance en andere vuureffecten. De bewoners krijgen ook het advies om zelf geen vuurpijlen af te schieten.

Vrijdag werd in Hasselt al beslist om het vuurwerk op Winterland af te gelasten. “Door de krachtige wind is het helaas niet verantwoord om het nieuwjaarsvuurwerk af te steken. Dat risico kan niet genomen worden met de installaties van Winterland Hasselt en de omliggende gebouwen”, aldus organisator Maurice Schoenmaeckers.

Het nieuwjaarsvuurwerk in Lommel zal wel plaatsvinden zoals gepland. De stad Lommel heeft dat zaterdagvoormiddag beslist na overleg met de brandweer. “Het gaat om een geluidsarm vuurwerk waarbij een groot deel van het spektakel bestaat uit een lasershow en een beperkt aantal knallen laag bij de grond”, duidt burgemeester Bob Nijs (cd&v). “We hebben onze beslissing gebaseerd op basis van de weersvoorspellingen in Kleine-Brogel. Natuurlijk, mochten die weersverwachtingen drastisch omslaan, dan kan het nog altijd herbekeken worden, maar daar gaan we nu niet vanuit.”