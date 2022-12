Eén keer verraste Benedictus XVI de wereld: op 11 februari 2013 trad hij af als paus. De schandalen in de kerk waren hem boven het hoofd gegroeid. Benedictus stierf vlak voor het nieuwe jaar in Vaticaanstad. Hij werd 95. Paus Franciscus had al gemeld dat Benedictus ‘erg ziek’ was.