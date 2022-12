Voormalig paus Benedictus XVI overleden

In Vaticaanstad is paus emeritus Benedictus XVI overleden. Hij werd 95 jaar. Hij was de 265ste paus van de Katholieke Kerk en de eerste sinds eeuwen die uit zijn ambt terugtrad. De Duitser, geboren als Joseph Ratzinger, was paus van 19 april 2005 tot 28 februari 2013.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa was de gezondheid van Benedictus al voor Kerstmis verslechterd. Hij zou ademhalingsproblemen gehad hebben. Eerder had zijn opvolger paus Franciscus gemeld dat Benedictus “erg ziek” was.

Benedictus, fervent tegenstander van het homohuwelijk, volgde paus Johannes Paulus II op, die op 2 april 2005 overleden was. Het pontificaat van Benedictus werd overschaduwd door het wereldwijde pedofilieschandaal binnen de Katholieke Kerk. Hijzelf bleef ook niet buiten schot: hij zou als kardinaal nagelaten hebben in te grijpen bij zeker vier kindermisbruikzaken in zijn eigen bisdom, München en Freising. Ratzinger was er van 1977 tot 1982 kardinaal.

Aftreden

Paus Benedictus maakte op 11 februari 2013 bekend dat hij op 28 februari 2013 zou aftreden. De toen 85-jarige Benedictus XVI trad naar eigen zeggen af omdat hij door zijn hoge leeftijd “geestelijk en lichamelijk” niet meer de kracht had om zijn functie uit te oefenen. Sinds 1415 was het niet meer voorgekomen dat een bisschop van Rome afstand van de Zetel van Petrus had gedaan.

Na zijn aftreden verscheen Benedictus nog zelden in het openbaar. Hij verbleef relatief geïsoleerd in een klooster in het Vaticaan. Zijn aanspreektitel ‘uwe heiligheid’ en zijn witte gewaad mocht hij als ‘emeritus-paus’ behouden.

Heb je een bijzondere herinnering aan paus Benedictus of heb je hem ooit ontmoet? Laat het ons weten via onderstaand formulier.