Man koopt tweedehands harde schijf uit 2010 en ontdekt ‘sappige’ geheimen van miljonair: “Dit was ongemakkelijk”

Zo ontdekte een Amerikaanse man na zijn aankoop van een tweedehands harde schijf van Apple dat de vorige eigenaar van de Time Capsule - die volgens de Amerikaan Don noemt - al zijn gegevens had laten staan. “Don had niet één back-up van zijn computer, hij had er verschillende die teruggaan tot 2010”, klinkt het. Door bankgegevens, rekeningen, identiteitsgegevens, talloze foto’s en zelfs porno werd duidelijk dat Don vermoedelijk miljonair was. “Ik voelde me ongemakkelijk met al deze informatie”, zei de Amerikaan nog.