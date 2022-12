Bekende YouTuber Keenan Cahill overleden op 27-jarige leeftijd

YouTuber Keenan Cahill, bekend van zijn lipsynchronisatievideo’s, is op 27-jarige leeftijd overleden. De man leed aan de ziekte van Maroteaux–Lamy en had al langer gezondheidsproblemen. Zijn dood wordt door zijn manager bevestigd aan CNN.

Cahill raakte bekend door van achter zijn computer geplaybackte video’s te maken van grote hits. Daarmee haalde hij miljoenen kijkers en dat succes zorgde er uiteindelijk ook voor dat enkele grote sterren, waaronder Katy Perry en 50 Cent te zien waren in zijn video’s.

Cahill overleed donderdag in een ziekenhuis in Chicago. Dat bevestigt zijn manager aan CNN. De man uit Chicago leed aan de ziekte van Maroteaux-Lamy, een erfelijke stofwisselingsziekte. Hij kreeg al langer de nodige behandelingen en werd al meermaals geopereerd. Volgens zijn sociale media accounts zou hij eerder deze maand een open hart operatie ondergaan. “Er ontstonden complicaties die hij niet kon overwinnen,” meldt zijn familie op in een GoFundMe georganiseerd door zijn tante en ook gedeeld op zijn Facebook-pagina. De inzamelingsactie werd gestart om Cahills medische en begrafeniskosten te helpen betalen.

(sgg)