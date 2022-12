Een terugblik op sportjaar 2022: “Derwael is een grotere sportvrouw dan Thiam”

In de koers eet je het bord leeg van een ander, in Brasserie Latem delen Jean-Marie Dedecker (70), Frank Raes (68) en José De Cauwer (73) toch alleen de wijn. Soms delen ze ook dezelfde mening, maar gelukkig mag het geregeld ook eens botsen. Een geanimeerd gesprek over het ‘historische’ sportjaar 2022. “Gevaarlijk om te zeggen, maar voor mij is Nina Derwael een grotere sportvrouw dan Nafi Thiam.”