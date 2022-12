Zakia Khattabi wil herbruikbaar servies in fastfoodrestaurants introduceren

De tekst gaat over “plastic schaaltjes voor eenmalig gebruik voor frietjes en ander voedsel dat onmiddellijk uit het schaaltje wordt gegeten, plastic bekers of bakjes voor eenmalig gebruik voor het serveren van voedsel zoals pasta, noedels en salades die onmiddellijk in de beker of het bakje kunnen worden gegeten”. Daarnaast viseert de tekst ook verschillende andere soorten verpakkingen bestemd voor eenmalig gebruik.

Momenteel wordt er met vertegenwoordigers van de sector gesproken over het ontwerpbesluit, alvorens het naar het parlement gaat. Comeos, die onder andere de fastfoodsector vertegenwoordigt, verzet zich niet tegen de maatregel, maar vraagt wel enkele wijzigingen.