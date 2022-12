Elke Clijsters vormt koppel met darter Mike De Decker: “Veel liefde van ons”

Clijsters, de jongere zus van Kim, ging vorig jaar in De Bachelorette nog op zoek naar een partner, maar dat werd geen succes. De ex-tennisster heeft twee kinderen met Jelle Van Damme.

De Decker vertelde tijdens het afgelopen WK (waar hij in de tweede ronde strandde, red.) al dat hij niet zo lang geleden zijn vorige relatie had zien eindigen. De 27-jarige Mechelaar woonde de voorbije jaren bij zijn intussen ex-vriendin in Nederland, maar is inmiddels naar ons land teruggekeerd. Nu heeft hij bij Elke Clijsters opnieuw het liefdesgeluk gevonden, zo blijkt. Op zijn eigen Instagrampagina plaatste The Real Deal een foto waarop hij de ex-tennisspeelster kust. “Veel liefde van ons, fijn eindejaar”, luidt het bijschrift.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

xxxx