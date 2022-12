Geena Lisa over haar ontslag bij VRT: “Het is niet oké hoe wij aan de deur gezet zijn”

Ex-presentatrice Geena Lisa (50) werd tijdens de grote ontslagronde van de VRT aan de deur gezet, maar de manier waarop dat gebeurde was niet oké, vertelt ze in een interview met De Morgen.

Bij VRT kregen begin december tientallen medewerkers te horen dat ze eind dit jaar gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Dat kadert binnen de besparingen die de openbare omroep moet doorvoeren van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken.

Enkele (voormalige) schermgezichten werden daarbij aan de deur gezet. De voormalige presentatrice Geena Lisa was daarbij de eerste grote naam die bekendraakte. Nu, zowat een maand na haar ontslag, spreekt ze zich voor het eerst echt uit over de beslissing. “Voor mezelf probeer ik er een positieve draai aan te geven”, vertelt ze in een interview met De Morgen. “Ik had ook al een plan B. Maar ik heb het moeilijk met onrecht. De ontslagen van de anderen raken me dan ook veel meer dan dat van mij. Toen ik hun verhalen hoorde, besefte ik: damn, het is niet oké hoe wij aan de deur gezet zijn. Dit. Kan. Echt. Niet. Als je ergens meer dan twintig of dertig jaar hard hebt gewerkt en je ziel hebt gegeven voor een bedrijf, dan verwacht je toch dat het afscheid warmer is.”

“Het exitgesprek duurde hoogstens een kwartier. Ik kreeg te horen dat er niet genoeg werk was voor mij. Daar heb ik begrip voor. Maar er volgde wel een koude boodschap: vanaf morgen hoef je niet meer te komen. Lopende opdrachten hoefde ik niet meer af te werken.”

Geena Lisa benadrukt wel dat ze al langer begreep dat er een mogelijke exit zat aan te komen. In het interview geeft ze aan dat ze al langer met één been buiten stond, nadat ze eerder al van het scherm verdween. Ze was de laatste jaren aan de slag als coach achter de schermen en wil daar ook in verder gaan buiten de VRT. “Dat sterkte me in de overtuiging: ik vind mijn weg wel verder buiten de VRT.”

(sgg)