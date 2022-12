Venezolaanse oppositie zet Guaidó af als interim-president

Guaidó, die internationaal bekend werd als tegenstander van het autoritaire staatshoofd Nicolás Maduro, richtte zich in het aangezicht van zijn nederlaag rechtstreeks tot zijn landgenoten: “Aan de Venezolanen: reken op mij. Als democraten zullen we de grondwet blijven verdedigen. Vandaag zeg ik tegen jullie: we zullen de dictatuur verslaan. We zullen elkaar altijd weer ontmoeten op straat.”

Guaidó riep zichzelf in januari 2019 uit tot interim-staatshoofd na verkiezingen die door de oppositie van Venezuela werden bekritiseerd als vervalst en die Maduro officieel in functie bevestigden. Tal van landen, waaronder de VS, erkennen hem als legitieme president.

Guaidó is er echter nooit in geslaagd zich te doen gelden tegen staatshoofd Maduro, die onder meer wordt gesteund door het machtige leger. Uiteindelijk bleef de invloed van Guaidó afnemen. Met het oog op de presidentsverkiezingen in 2024 wil een deel van de oppositie zich nu reorganiseren, zonder de onsuccesvolle frontman.