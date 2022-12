Alison Van Uytvanck zet België op voorsprong tegen Bulgarije in United Cup

Alison Van Uytvanck (WTA-72) heeft België zaterdag op de United Cup in het Australische Perth een 1-0 voorsprong bezorgd tegen Bulgarije. De 28-jarige Vlaams-Brabantse deed dat door Isabella Shinikova (WTA-381) met 6-1, 3-6 en 6-3 te verslaan in 1 uur en 43 minuten.

Later op de dag geeft David Goffin (ATP-53) in de tweede wedstrijd Grigor Dimitrov (ATP-28) partij. Zondag volgen wedstrijden tussen Elise Mertens (WTA-29) en Viktoriya Tomova (WTA-90) en tussen Zizou Bergs (ATP-129) en Dimitar Kuzmanov (ATP-196) en nemen Mertens en Goffin het in het gemengd dubbel op tegen Tomova en Dimitrov.

Voor de Belgen is het de eerste confrontatie in groep A. Bulgarije leed al een 4-1 nederlaag tegen het Griekenland van Stefanos Tsitsipas (ATP-4) en Maria Sakkari (WTA-6), maandag en dinsdag tegenstander van de Belgen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four.