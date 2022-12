Alexander De Croo blikt terug op 2022: “Ja, ik denk dat ik een paar collega’s mag vertrouwen”

De premier vertelt honderduit over de appelen en peren terwijl we door de boomgaard van zijn grootouders wandelen. — © Maarten De Bouw

“Heb je het gevoel dat ik niet eerlijk was?” Alexander De Croo vraagt het op het einde van een namiddag wandelen met Thomas Siffer. De premier wilde graag met zijn zoon Tobias in de Italiaanse Alpen komen stappen, maar de baas van ons land is niet de baas van zijn agenda. Dus werd het een wandeling en gesprek in eigen gouw. En na lang aandringen een antwoord op de vraag: wat beslis je als je morgen dictator bent?