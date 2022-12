Legendarische Amerikaanse televisiejournaliste Barbara Walters overleden

In de Verenigde Staten is de legendarische televisiejournaliste Barbara Walters overleden. Het Amerikaanse tv-icoon, die het glazen plafond verbrijzelde en een dominante kracht werd in een lang door mannen gedomineerde sector, stierf op 93-jarige leeftijd, meldden Amerikaanse media vrijdagavond. Ze is naar verluidt thuis vredig ingeslapen, omringd door haar familie.

Haar tv-carrière begon in 1961 in The Tonight Show, en in 1976 kwam Walters bij ABC News terecht, waar ze de eerste vrouwelijke presentator werd van een ‘s avonds op nationale televisie uitgezonden nieuwsprogramma. Na meer dan een halve eeuw actief te zijn geweest in de televisie-industrie, kwam er in 2014 een einde aan haar loopbaan op het scherm. Alles samen won Walters 12 Emmy-awards, waarvan 11 in dienst van ABC News.

Walters interviewde vanaf de jaren zeventig elke Amerikaanse president en first lady, van de Nixons tot de Obama’s. Haar interviews waren veelomvattend en haar toegang tot publieke figuren werd gedurende haar carrière alleen maar groter. Walters stak de Varkensbaai over met de Cubaanse leider Fidel Castro en hield het eerste gezamenlijke interview met de Egyptische president Sadat en de Israëlische premier Menachem Begin. Ze ontwikkelde ook een reputatie voor het stellen van lastige vragen. Zo vroeg ze de Russische president Vladimir Poetin of hij ooit opdracht had gegeven om iemand te vermoorden (hij ontkende). In 1999 keken naar schatting 74 miljoen kijkers naar Walters die Monica Lewinsky interviewde over de affaire van de voormalige Witte Huis-stagiair met de toenmalige president Bill Clinton.

Door de jaren heen hebben door Walters geïnterviewde personen ook kritiek geuit op haar interviewstijl. Zo verklaarde zanger Ricky Martin in 2021 dat hij getraumatiseerd was door het gesprek met Walters waarin zij hem - tien jaar voordat hij publiekelijk uit de kast kwam - dwong iets over zijn seksualiteit te zeggen. Walters bood daarvoor later haar excuses aan.

© AP