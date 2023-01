OPROEP. Stelde jij ook je bouw- of renovatieplannen uit door stijgende prijzen?

Zand? Een kwart duurder dan een jaar geleden. Cementproducten? Prijsstijgingen tot 35 procent. Glas? Leg maar twintig procent meer op tafel. De baksteen ligt momenteel vooral zwaar op de maag van de Belg. Daardoor stellen heel wat mensen hun bouw-of renovatieplannen uit. Maar ook dat is niet altijd een oplossing. Wie bijvoorbeeld een jaar geleden een huis gekocht heeft om te renoveren, zal simpelweg niet meer toekomen met het voorziene budget.

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBVL onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt. En dat is dus ook van uw woonbudget, zo blijkt. Eén op de zeven Limburgers wil in 2023 besparen op z’n woonkosten, ook al is dat met een lopende lening of vaste huurprijs per maand allesbehalve evident. Wij bieden hulp!

