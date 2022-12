Michael van Gerwen verslaat Dirk van Duijvenbode in Nederlandse clash en stoot door naar kwartfinale

De Nederlander Michael van Gerwen (PDC 3) heeft in de 1/8ste finale op het WK darts gewonnen van Dirk van Duijvenbode (PDC 14). Van Gerwen zette zijn landgenoot relatief eenvoudig opzij met 4-1. In de kwartfinale neemt hij het op tegen Chris Dolby (PDC 22), die eerder op de avond verrassend het zesde reekshoofd vloerde.

De eerste set was er een waar beide Nederlanders moeite hadden om in hun ritme te komen. Nadat Dirk Van Duijvenbode de kans liet liggen om uit te checken, nam Michael van Gerwen dat cadeautje in dank aan. De eerste set ging zo naar ‘Mighty Mike’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zelfde verhaal in set 2. Van Duijvenbode deed goed mee, maar in money time was het toch weer Van Gerwen die met de set aan de haal ging. En dat ondanks een 170 checkout van Van Duijvenbode.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Duijvenbode moest zich dringend herpakken en dat deed hij ook. Al had ‘The Aubergenius’ wel het geluk dat Van Gerwen een klein foutje van hem deze keer niet afstrafte. 2-1 en alles was nog mogelijk.

Van Gerwen zette daarna echter de puntjes op de i en stoomde door naar een 4-1-overwinning. De eerste wedstrijdpijl was de goeie voor ‘Migthy Mike’, die zo op koers blijft op zijn zevende WK-finale te betwisten. Dirk van Duijvenbode kende een moeilijke wedstrijd en ligt bij zijn zevende matchdart tegen uit het toernooi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

.