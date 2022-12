Familiedrama in Waals dorpje: man giet benzine over ex-vrouw en neemt twee kinderen mee de dood in

In het Waalse Vaudignies, in de provincie Henegouwen, heeft zich vrijdagnamiddag een familiedrama voorgedaan. Een vader zou zijn ex-vrouw met benzine overgoten hebben, en dat zou ze niet overleefd hebben. Ook zijn lichaam en dat van hun twee kinderen werd dood aangetroffen. Dat meldt Sudinfo.

In de Quièvremontstraat in Vaudignies zou het vrijdagnamiddag tot een hoog oplopende ruzie tussen een man en zijn ex-vrouw gekomen zijn. Hij overgoot haar daarop met benzine en stak haar in brand. De vrouw overleefde dat niet.

De man stapte in een wagen met hun twee kinderen. Die auto werd op goed 100 meter van de woning uitgebrand aangetroffen met daarin hun drie levenloze lichamen.

De politie en het parket kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het familiedrama te onderzoeken.