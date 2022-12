Australische kinderen zaten 55 uur vast in snikhete wagen na ongeval waarbij ouders omkwamen

Er wordt steeds meer duidelijk over het tragische auto-ongeval dat op eerste kerstdag het leven kostte aan twee jonge ouders. Cindy Braddock (25) en Jake Day (28) kwamen om bij een crash in de buurt van hun huis in het Australische Wheatbelt. Hun drie kinderen overleefden het dramatische ongeval, maar moesten in een snikheet autowrak 55 uur op redding wachten.

De kinderen (5, 2 en 1 jaar) van het omgekomen stel werden uitgedroogd aangetroffen. De vijfjarige dochter zou haar 1-jarige broertje na de crash uit een benarde positie hebben bevrijd, maar het lukte de kinderen aanvankelijk niet om op eigen kracht uit het wrak te komen, schrijven Australische media. De kinderen liggen in een ziekenhuis, maar maken het naar omstandigheden goed.

Nabestaanden bevestigen dat de kinderen gedurende 55 uur bij dertig graden vastzaten. Daarna slaagden ze erin om uit de auto te ontsnappen en bleven ze in de buurt van het wrak met daarin nog hun overleden ouders. “Het moet voor de kinderen verschrikkelijk moeilijk zijn geweest om al die tijd vast te zitten met hun ouders ook nog in de auto”, aldus een rouwend familielid. “Niemand weet wat ze precies hebben doorgemaakt. Als het oudste kind niet had ingegrepen, was het jongste kind dat vastzat in de gordels er misschien ook niet meer geweest.” De Land Rover van het gezin werd op de kop aangetroffen.

De nabestaanden proberen te achterhalen wat er precies is gebeurd en zullen zich over de kinderen ontfermen. “Het zal moeilijk worden om drie kinderen op te laten groeien zonder ouders. We bekijken het momenteel stapje voor stapje”, aldus een neef van de omgekomen vader.

Familieleden vonden het autowrak na een lange zoektocht langs een afgelegen weg. Het gezin was die ochtend vertrokken uit Northam en was na een autorit van twee uur bijna thuis. Op de plek van het ongeval zijn bloemen neergelegd. Voor de kinderen is een inzamelingsactie begonnen.

Australische media spraken een pompbediende die het gezin kort voor het ongeluk nog zag. “Ze oogden behoorlijk moe.” Familieleden vermoeden dat de vermoeidheid een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.