Waalse trucker verongelukt op bedrijventerrein van Truiense werkgever

Vrijdag even na 19 uur waren drie truckers hun vrachtwagens aan het parkeren op het bedrijventerrein van Transport Vanschoonbeek op de Industrielaan. Een man stond al langs zijn vrachtwagen de laatste paperassen in te vullen. Zijn collega was met zijn vrachtwagen nog aan het manoeuvreren om te parkeren. En daar liep het ergens fout. De man uit Wallonië werd geraakt. De derde collega was getuige van het tragische ongeval.

Voor het slachtoffer kon geen enkele hulp nog baten. Hij overleed op de plaats van het ongeval. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook de dienst toezicht op het welzijn op het werk werd op de hoogte gebracht omdat het hier gaat om een arbeidsongeval. mm/jcr