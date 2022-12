Wilm Vermeir heeft de prestigieuze kerstjumping in de Nekkerhallen in Mechelen op zijn palmares gezet. Hij is pas de vierde landgenoot deze eeuw die daarin slaagt. Met zijn 14-jarige paard IQ van het Steentje reed hij de snelste van vier foutloze combinaties. “Dit is het mooiste moment van mijn leven”, reageert de Meerhoutenaar.