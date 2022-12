Na de 0 op 9 op het WK in eigen land: Qatar neemt na zes jaar afscheid van bondscoach Felix Sanchez

Sanchez was sinds 2017 bondscoach van Qatar. Voordien was de voormalige jeugdtrainer van Barcelona al bij de Aspire Academy en als coach van de U19 en U23 in Qatarese loondienst. In 2019 leidde hij de oliestaat naar een historische titel op het Aziatische kampioenschap, maar deze winter kon hij Qatar op het WK in eigen land niet voor uitschakeling in de groepsfase behoeden.

“Beide partijen zijn het erover eens dat dit het geschikte moment is om een nieuw hoofdstuk te beginnen”, klinkt het in een mededeling van de federatie.