Frankrijk verplicht covidtest voor reizigers uit China

Wie van China naar Frankrijk reist, rechtstreeks of met een tussenstop, moet een negatieve covidtest kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur voor vertrek, zo heeft de Franse regering bekendgemaakt. Ook Spanje kondigde eerder vandaag al maatregelen aan.

Frankrijk wil zijn inwoners beschermen tegen een mogelijke nieuwe coronavariant uit China, dat te kampen heeft met een zware coronagolf. Concreet zijn er drie maatregelen afgeklopt. Alle passagiers uit China, rechtstreeks of via een tussenstop, moeten een negatieve test kunnen voorleggen die niet langer dan 48 uur voor vertrek werd afgenomen. Daarnaast wordt ook het dragen van een masker opnieuw verplicht op die vluchten.

Tot slot zullen vanaf 1 januari ook steekproefsgewijs PCR-tests worden uitgevoerd bij passagiers, uitsluitend met het oog op epidemiologisch toezicht. Stalen die positief blijken, zullen systematisch worden onderworpen aan sequentieonderzoek om eventuele nieuwe varianten op te sporen, aldus het Franse ministerie van Volksgezondheid.

Eerder vandaag kondigde ook Spanje maatregelen aan. Wie van China naar Spanje reist, zal bij aankomst een negatieve coronatest of een bewijs van vaccinatie moeten voorleggen. Het Europese land neemt de maatregel omdat het bezorgd is over ‘mogelijk nieuwe virusvarianten’. Madrid maant reizigers ook aan tot voorzichtigheid.

‘Goed beschermd’

Daarmee gaan Spanje en Frankrijk in tegen een vers advies van het Europese gezondheidsagentschap ECDC. Dat achtte het donderdag nog onnodig om nieuwe maatregelen te nemen voor reizigers die vanuit China op Europese bodem komen. ‘Europeanen zijn over het algemeen goed beschermd, de gezondheidssystemen kunnen de druk aan en er zijn geen aanwijzingen dat er nieuwe varianten circuleren in China’, argumenteerde het ECDC.

Eerder stelde ook Italië al extra eisen aan wie vanuit China het land binnenkomt.

België zit op de lijn van het ECDC en voelt weinig voor inreisbeperkingen voor Chinezen. ‘We zijn als Europeanen erg goed beschermd’, zei federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daarover donderdag. Bovendien is België volgens hem een klein land in de grote Schengenzone waar het vrij verkeer van personen geldt, en is een gezamenlijke aanpak hoe dan ook nodig.