Nu nog wachten op de aankondiging: “Cristiano Ronaldo voor 2,5 jaar naar Al-Nassr, duizelingwekkend contract van 200 miljoen per jaar wenkt”

De 37-jarige aanvaller, vijf keer winnaar van de Gouden Bal, forceerde in november een breuk bij Manchester United. Na een bijzonder kritisch interview van Ronaldo liet Manchester United het contract van de grootverdiener ontbinden. De Portugees zei in het tv-programma Piers Morgan Uncensored onder meer dat hij zich verraden voelt door de Engelse club en dat trainer Erik ten Hag hem wilde provoceren. Ronaldo kreeg in de eerste maanden van dit seizoen weinig speeltijd van de nieuwe Nederlandse trainer.

De Portugees brak zo’n twintig jaar geleden in eigen land door bij Sporting Portugal en verhuisde in 2003 naar Manchester United. Zes jaar en vele prijzen later stapte Ronaldo over naar Real Madrid, waarmee hij onder meer vier keer de Champions League won. Hij is met 140 doelpunten de topscorer aller tijden van dat toernooi.

Ronaldo voetbalde tussen 2018 en 2021 voor Juventus en keerde daarna terug naar Manchester. Dit seizoen belandde de wereldster onder Ten Hag op de bank, waarna Ronaldo een vertrek forceerde.