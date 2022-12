Kamerlid Nawal Farih (cd&v) vraagt in een resolutie de oprichting van een expertisecentrum dat info geeft aan vrouwen of zorgverleners over het gebruik van geneesmiddelen tijdens een zwangerschap. — © BELGA

Brussel

België is een van de weinige West-Europese landen zonder een expertisecentrum dat betrouwbare informatie geeft aan vrouwen of zorgverleners over het gebruik van geneesmiddelen tijdens een zwangerschap. Kamerlid Nawal Farih (cd&v) vraagt in een resolutie om dit ook hier op te richten.