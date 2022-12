Grigor Dimitrov kijkt met vertrouwen uit naar duel met België en Goffin in United Cup: “Ik kan iedereen verslaan”

Bulgarije is zaterdag in het Australische Perth de eerste tegenstander van de Belgische tennissers in de United Cup. Grigor Dimitrov (ATP 28), zowel speler als kapitein van het Bulgaarse team, kijkt er met vertrouwen naar uit. “Ik heb respect voor elke tegenstander, maar geloof ook dat ik iedereen kan verslaan.”

Voor de Bulgaren wordt het al het tweede duel, in het eerste leden ze een 4-1 nederlaag tegen Griekenland. “Maar het verschil was klein. In onze eerste twee partijen hebben we kansen laten liggen. Shinikova stond een set en een break voor, toen ze krampen kreeg en zelf moest ik pas in de tiebreak van de derde set de duimen leggen voor Tsitsipas. Nochtans vond ik mezelf de betere speler in die derde set, maar het kwam op details aan. Uiteraard zijn we teleurgesteld, maar we zijn zeker niet uitgeteld en kijken ernaar uit om tegen de Belgen iets recht te zetten. We geloven erin.”

In het tweede enkelspel zal Dimitrov het tegen David Goffin (ATP 53) opnemen. De 31-jarige Bulgaar leidt in de onderlinge duels met 8-2, maar verloor wel de jongste ontmoeting: 4-6, 6-2, 6-2 in 2020 op de ATP Cup in Sydney. “Ik zal me zo goed mogelijk op de confrontatie met Goffin voorbereiden en voel me klaar voor een topprestatie. De conditie is goed en ik zit boordevol positieve energie. Ik voel dat alles stukje bij beetje op zijn plaats valt.”