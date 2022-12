Engelsman Scott Parker op weg om nieuwe Club Brugge-coach te worden

Parker was vrij nadat hij in augustus bij Bournemouth na één jaar ontslagen werd. Het was zijn tweede ervaring als trainer in de Premier League, nadat hij eerder bij Fulham zat. Daar was hij aan de slag van februari 2019 tot juni 2021 en maakte hij zowel een degradatie als promotie mee. Denis Odoi kent hem uiteraard goed als ex-speler van Fulham.

Als speler schopte Parker het tot bij Chelsea en Tottenham. Hij was controlerende middenvelder en kwam achttien keer voor de Engelse nationale ploeg uit.

Als Club erin slaagt om zijn komst dit weekend af te ronden, kan Parker maandag al op het veld staan als de trainingen hervat worden. No time to lose, want volgende week zondag wacht de cruciale verplaatsing naar leider Racing Genk.