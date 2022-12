De held van Buffalo, die 24 mensen van een ijskoude dood redde door een raam te breken

Een fantastisch heldenverhaal uit het bijzonder zwaar getroffen Buffalo. Toen winterstorm Elliott er slachtoffers maakte en vernielingen aanbracht, ging een 27-jarige man de straat op om personen in nood uit hun wagen te halen en onderdak te geven in een school in de buurt. Hij liet zelfs een briefje achter om zich te verontschuldigen voor het breken van een raam.

“Herkent u deze ‘Merry Christmas Jay’?” Met die boodschap verspreidde de politie van Cheektowaga, net buiten het zwaar door winterstorm Elliott getroffen Buffalo, donderdag beelden en een handgeschreven briefje van de man. Niet om hem te beboeten, wel om hem te bedanken. ‘Merry Christmas Jay’ staat voortaan immers bekend als de held van Buffalo.

Achter die bijnaam gaat de 27-jarige Jay Whithey schuil. Die was een vriend gaan oppikken toen de storm wild tekeerging. “De wind was enorm hard, de sneeuw viel: je zag amper iets”, zegt hij in een interview met ABC News.

Toen hun auto het begaf, liepen ze naar een nabijgelegen school. Kletsnat en bevroren sloeg hij een ruit in om binnen te geraken. Maar in plaats van in dat schoolgebouw te rusten, ging hij meteen terug naar buiten om andere mensen te helpen. In totaal haalde hij zo 24 mensen in nood uit hun wagens en redde hun leven door hen naar de school te brengen. Daar konden ze schuilen voor de sneeuw en de extreme vrieskou. “Ik weet honderd procent zeker dat Jay heroïsche daden gesteld heeft en levens gered heeft”, zei ook politiebaas Brian Gould.

Gestrand

Zelf relativeert Whithey het allemaal. “Ik zag nog wat andere auto’s die zich hadden vastgereden. Ik ben die mensen allemaal gaan helpen en heb hen gezegd dat ze naar de school konden. Het was een kwestie van leven of dood. En een bijzonder akelige situatie om in te belanden.”

“Ik dacht dat we zouden sterven”, zei Sabrina Andino, een van die gestrande bestuurders. “Het was angstaanjagend en onvergetelijk. Maar Jay zien die ons zo in die school hielp. Hij heeft ons leven gered.”

Wat het nog mooier maakte: de man liet in de school een briefje achter. Daarop verontschuldigt hij zich. “Het spijt me vreselijk voor het breken van dat raam en om in te breken in de keuken. Ik moest dat doen om iedereen te redden en hen een schuilplaats te geven. Zalig Kerstfeest, Jay.”

Bedankt

De politie heeft Jay intussen ook gevonden en de politiebaas bedankte hem uitgebreid voor zijn heldendaden. Op Twitter werd een foto gedeeld die de geredde mensen die avond samen maakten. “Jay heeft ons gezegd dat ze nu familie zijn en dat ze een bijeenkomst plannen tijdens de zomer”, klinkt het nog.

