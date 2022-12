Brazilië begonnen aan drie dagen van nationale rouw na overlijden Pelé

“Ik ga hem nooit vergeten, de echte voetbalkoning. Hij bracht ons zelfs in de meest sombere tijden vreugde.” De 67-jarige Antonio da Paz legt aan de ingang van het Albert Einstein-ziekenhuis in Sao Paulo bloemen neer voor zijn overleden held, zoals tienduizenden landgenoten het hem al voordeden en zoals evenveel dat ook doen aan het stadion van Santos, de club uit zijn thuisstad die hij wereldberoemd maakte. “Het is niet te beschrijven wat we meemaken. Het verlies is zo groot”, beaamt Widisley Guimares met tranen in de ogen.

Net als hun landgenoten zijn zij vrijdag ontwaakt in een land in rouw. Nationale rouw, en dat drie dagen lang. Niet door de nakende presidentswissel - Jair Bolsonaro neemt afscheid, Luiz Lula da Silva neemt over - maar door het overlijden van de grootste voetballer die het land en misschien wel de wereld ooit gekend heeft. De straten lopen vol kanariegele shirts met het nummer 10 erop, monumenten worden verlicht en de beeltenis van Pelé wordt geprojecteerd en getoond waar het maar kan. Het teleurstellende WK in Qatar is vergeten, het overlijden van Pelé komt veel harder aan. “De hele wereld huilt vandaag”, zegt Bolsonaro in een post op sociale media.

Wake

© REUTERS

In de hele wereld zijn de voorbije dagen en uren mooie woorden gezegd en geschreven over Pelé. Van Barack Obama over Paul Van Himst tot andere (ex-)voetballers, allemaal loven ze de buitengewone voetballer en de warme mens die Edson Arantes do Nascimento tot aan zijn overlijden, op 82-jarige leeftijd, was. Het regent lofbetuigingen. De naam van de pijlsnelle spits wordt vereeuwigd, kondigde ook toekomstig president Lula aan: de haven van Santos, de grootste in Latijns-Amerika, zal vanaf maandag zijn naam dragen. Porto de Santos Pelé.

Maandag zal Brazilië echt afscheid beginnen te nemen van zijn grootste held, na de inauguratie van de nieuwe president. Dan vindt vanaf 10 uur ’s ochtends een wake plaats op het voetbalveld in het stadion van Santos, waar ze hem tot hetzelfde tijdstip de volgende dag de laatste eer kunnen bewijzen. Dinsdag zal de kist met het lichaam van Pelé in een rouwstoet door de straten van Santos, en voorbij het huis van zijn 100-jarige moeder, gereden worden. De eindhalte is het funerarium, waar in intieme kring afscheid genomen zal worden.

© REUTERS

© REUTERS

© AFP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© AP

© REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AP

© REUTERS

© AP

© AFP