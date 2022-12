Arsenal staat voor een cruciale maand met enkele topmatchen in de Premier League. Kunnen The Gunners – momenteel aan de leiding met vijf punten voorsprong op Manchester City – de komende maand bevestigen dat ze écht meedoen voor de titel? Het geloof is groot. En zelfs Arsène Wenger is 4,5 jaar na zijn pijnlijk afscheid weer mee in het verhaal.