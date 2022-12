Meer dan 50.000 bezoekers kwamen genieten van Winterlicht in Bokrijk. — © luc daelemans

Genk

Winterlicht heeft onverwacht veel bezoekers naar het Openluchtmuseum in Bokrijk gelokt. “Gemiddeld mochten we 10.000 bezoekers per avond verwelkomen”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld).