Adnan en Gulistan met kinderen Mustafa (9), Amina (7), Hanan (6) en Maria (2,5). Het Syrische vluchtelingengezin krijgt onderdak in de Maasmechelse kapelanie. In ruil doen ze daar wat klusjes. — © Raymond Lemmens

Maasmechelen

Het Syrische vluchtelingengezin Maamou, dat sinds 2018 zonder papieren in ons land is, krijgt sinds vorige maand onderdak in een Maasmechelse kapelanie. In ruil doen ze daar wat klusjes. “Elke dag als ik naar de brievenbus ga, heb ik schrik voor slecht nieuws”, zegt vader Adnan (30).