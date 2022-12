Courtney Love beweert dat ze door Brad Pitt haar rol in ‘Fight club’ verloor

De Amerikaanse zangeres en actrice Courtney Love (58) claimt dat ze gecast werd in de iconische film Fight club, maar dat acteur Brad Pitt (59) er later voor zorgde dat ze de rol toch niet kreeg.

In de podcast ‘WTF’ vertelde Love onlangs dat ze door regisseur David Fincher gecast werd om de rol van Marla Singer te spelen in de film Fight Club uit 1999. Love was uiteindelijk nooit te zien in de film en de rol werd vertolkt door Helena Bonham Carter. De reden daarvoor zou acteur Brad Pitt zijn, vertelde Love. Pitt zou haar, samen met regisseur Gus Van Sant, benaderd hebben om een film te maken over haar overleden echtgenoot Kurt Cobain, frontman van de iconische band Nirvana. Maar dat zag Love niet zitten. “Ik wou Brad Kurt niet laten spelen. Ik ging nucleair. Ik doe geen Faust. Wie de fuck denk je dat je bent?”

Love zou toen tegen Pitt gezegd hebben: “Ik weet niet of ik je vertrouw en ik weet niet of je films winstgevend zijn. Het zijn echt goede sociale rechtvaardigheidsfilms, maar... als je mij niet begrijpt, begrijp je Kurt niet, en ik heb niet het gevoel dat je dat doet, Brad.”

Nadat ze de film over Kurt Cobain afwees, zou ze ontslagen zijn en mocht ze dus niet in Fight Club verschijnen. Dat vertelde haar toenmalige partner acteur Edward Norton, die zelf te zien is in de film. Norton zou haar gezegd hebben dat hij niet de macht had om de beslissing te veranderen.

Iemand die meewerkte aan de bewuste film vertelde aan het Amerikaanse magazine Variety dat Love inderdaad auditie deed voor de rol, maar dat ze het personage niet aangeboden kreeg. “En je kan niet ontslagen zijn van een job die je niet gekregen hebt”, klonk het. “Het is algemene kennis dat rollen niet beslist worden door andere acteurs, maar door de regisseur.” (sgg)