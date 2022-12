Emma Meesseman sluit 2022 met Fenerbahce met winst af

Belgian Cat Emma Meesseman heeft 2022 in de Turkse KBSL met winst afgesloten. Meesseman (15 punten) leidde Fenerbahce Istanbul in Ormanspor mee naar een 72- 100 overwinning. Met 12 op 14 staat Fenerbahce Istanbul in de KBSL en achter leider Mersin op de tweede stek. Veel tijd om de batterijen op te laden is er niet voor Emma Meesseman. Volgende week woensdag 4 januari is er de Euroleague wedstrijd tegen het Poolse Polkowice en zaterdag 7 januari de topper in de Turkse KBSL in Mersmen. (cpm)