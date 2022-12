Wout van Aert legt voor derde keer op rij Mathieu van der Poel over de knie: “Eerlijk, ik vind het redelijk waanzinnig”

Ook de Exact Azencross in Loenhout was weer een doorslaand succes. Zelfde protagonisten, haast identiek scenario en zoals steeds twee winnaars: Wout van Aert en het publiek, 13.700 m/v/x sterk. “Ik had nochtans constant het gevoel dat ik de mindere was van Mathieu”, gaf Van Aert toe. Maar winnen deed de Belgisch kampioen wel. Tot groot jolijt van het Kempense publiek.

Dat de vogel gaan vliegen was, dacht de publieksheld van Jumbo-Visma halfweg de slotronde van wat alweer een heerlijke wedstrijd was geworden. Op dat ogenblik reed Mathieu van der Poel een handvol seconden voor de Kempenaar uit. “Ik probeerde op kop de technische zone in te gaan omdat ik gemerkt had dat waar het glad lag ik altijd mijn meerdere moest erkennen in Mathieu. Constant hing ik daar aan de rekker. Maar hij had mijn plannetje doorzien en ging over mij heen. Mathieu gaat gewoon iets sneller door de bochten en sloeg dus een kloofje. Ik had mezelf voorgenomen tot aan de tweede materiaalpost zo hard mogelijk te rijden omdat die zone me beter lag. Toen Mathieu dan ook nog een foutje maakte, zat ik plots weer op zijn wiel.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Het begin van, alweer, een beklijvende finale van een beklijvende wedstrijd. Woensdag in Diegem rekende Van Aert in de slotfase af met Pidcock. Die zou ook weer zijn rol spelen, want door het tactische pokerspel van Van der Poel en Van Aert kon ook de Engelse wereldkampioen in laatste instantie nog aansluiten. “Ik hoopte op de verrassing te spelen en meteen te demarreren”, zei Pidcock achteraf. “Maar ze hadden me door. De sprint? Neen, ik achtte me kansloos. Ik verloor mijn koers in de modder, niet in de spurt.”

Spurten met platte bandjes

Toch zou Pidcock zijn rol nog spelen. “Met Tom erbij moesten we plots twee renners in de gaten houden”, wist Van Aert. “Ik kon ook vanuit de ideale derde positie aan de sprint beginnen. Ik zette vroeg aan en door de aanwezigheid van Tom had Mathieu later in de gaten dat ik mijn spurt had ingezet. Ik sloeg een kloofje, waardoor ze niet van mijn slipstream konden profiteren. Loenhout is zo’n atypische spurt wegens de lengte van de laatste rechte lijn. En spurten aan het eind van een cross, op die platte bandjes, da’s echt wel anders dan spurten op de weg. Dan wint niet noodzakelijk de snelste renner, wel diegene met het meeste overschot.”

© Isosport

Die platte bandjes waren meer dan een detail, zo bleek. Mathieu van der Poel had graag op ander schoeisel gespurt. “Ik heb ook geroepen naar mijn mannen in de materiaalpost dat ik voor de slotronde meer druk in mijn banden wilde. Na de tweede materiaalpost nam je niet te veel risico’s door voor meer bandendruk te kiezen en in de spurt zou me dat beter uitkomen. Maar ik denk niet dat ze mij gehoord hebben, met al dat lawaai. In de spurt zelf zat er niet veel meer op. Ik had mijn inspanning al voordien geplaatst. Of ik de beste man in koers was? Misschien wel. Natuurlijk had ik hier graag gewonnen, maar blijkbaar mis ik nog een paar procentjes om het af te maken. Ik was de afgelopen week net iets minder goed dan ik had gehoopt.”

Tevreden Van Aert

De grote winnaar was dus opnieuw Wout van Aert, voor de vierde keer in acht dagen, voor de derde keer deze week. Enkel in Gavere, afgelopen maandag, bleek Van der Poel de betere. “Drie keer op rij Mathieu kloppen, dat is me nog niet vaak overkomen”, grijnsde Van Aert. Zeven jaar geleden al, bleek het. In december 2015 won Van Aert zelfs vijf keer op rij in een wedstrijd waarin Van der Poel aan de start stond: Hamme, Essen, Mol, Francorchamps en Antwerpen. “Maar nu win ik ook in Diegem en Loenhout, twee wedstrijden die me op papier minder goed liggen dan Mathieu. Dat is wat mij het meeste pleziert. Eerlijk, ik vind het redelijk waanzinnig wat ik momenteel presteer, dit had ik in deze periode van het jaar echt niet verwacht. Maar de benen zijn goed, de moral is goed. Dan gaat het soms wat makkelijker. Of ik nog beter zal worden tegen het WK? Dat is toch de bedoeling. Maar ik ga ervan uit dat ook de concurrentie beter zal worden.”

© Isosport

Vijf keer in acht dagen ging het hard tegen onzacht tussen Van Aert en Van der Poel. Vier keer trok Van Aert aan het langste eind. “Fysiek is het hard afzien, maar je kan er ook niet meer uithalen dan wat er inzit”, analyseerde de winnaar. “Mentaal is het wel slopend omdat je voor elke cross beseft dat je die strijd opnieuw moet aangaan. Natuurlijk doet dit deugd. Maar ook drie dagen zonder cross gaan deugd doen. Het geeft mij de kans om het lichaam even rust te gunnen en aangezien ik in Baal niet van de partij ben, kan ik op oudejaarsavond eens iets langer genieten, rustig met wat vrienden. Maar tegelijk veranderen we na Nieuwjaar van materiaal. Shimano wordt Sram en dat vergt toch weer enige aanpassing. Ik weet dus de komende dagen echt nog wel wat gedaan alvorens naar de cross in Herentals af te zakken.”

In Loenhout werd de eerste helft van het kerstprogramma afgesloten. Zondag in Baal zijn de twee aartsrivalen er niet bij, na Nieuwjaar staan er hen met Herentals (3/1), Koksijde (5/1), Gullegem (7/1 zonder Van der Poel) en Zonhoven (8/1) nog vier topcrossen te wachten. Als de tweede helft even mooi wordt als de eerste, dan wordt het sportjaar 2023 op feestelijke wijze ingezet.