Burgemeester Thomas Vints: “Het aantal overtredingen in zone 30 en 50 is de voorbije jaren verdubbeld. Sensibilisering volstaat duidelijk niet.” — © Raymond Lemmens

Beringen

Om de verkeersveiligheid op bepaalde plaatsen in de stad te verhogen, voert Beringen in 2023 trajectcontroles in. Die komen in eerste instantie op vier plaatsen. De stad neemt het beheer ervan in eigen handen.